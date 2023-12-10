الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يواجه اتحاد العاصمة الجزائرى في الكونفيدرالية الإفريقية

مودرن فيوتشر فاز
مودرن فيوتشر فاز في الجولة الثانية على الهلال

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على فريق اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم بملعب 5 يوليو بالجزائر في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة يتصدرا المجموعة ولكل منهما ست نقاط بعد فوز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت يونايتد الجونب إفريقي بهدف دون رد وعلى الهلال الليبي 2-1 بينما فاز اتحاد العاصمة حامل اللقب على الهلال بهدفين نظيفين وعلى سوبر سبورت يونايتد بنفس النتيجة .

 

ويفتقد مودرن فيوتشر جهود خالد رضا وجوزيف انجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الهلال بينما اطمئن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على جاهزية قلبي الدفاع محمود رزق ومحمد عبد السلام .

 

مودرن فيوتشر والعودة بنتيجة ايجابية

فريق مودرن فيوتشر وصل الجزائر " الجمعة " وأدى تدريبه على ملعب 5 يوليو أمس وعقد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو جلسة مع لاعبيه قام خلالها بشرح أسلوب لعب اتحاد العاصمة ونقاط القوة والضعف في صفوفه بعد مشاهد مباراتيه مع الهلال وسبور سبورت يونايتد وأكد فورموسينيو أن المباراة ستكون صعبة أمام حامل اللقب في ملعبه ووسط جماهيره لكن مودرن فيوتشر يملك لاعبين أصحاب خبرة اعتادوا على اللعب تحت الضغط الجماهيري .

وشدد فورموسينيو على أن مودرن فيوتشر حضر إلى الجزائر لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يقترب من الصعود للدور ربع النهائي خاصة أنه سيخوض مباراة بملعبه في مرحلة الإياب مع اتحاد العاصمة وأبو سليم الليبي .

 

اتحاد العاصمة يعاني في الدوري الجزائري 

في المقابل يحتل اتحاد العاصمة المركز الثالث عشر في الدوري الجزائري برصيد ست نقاط من أربع مباريات وحقق انتصارين وخسر أربع مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وتفصله 18 نقطة عن مولودية الجزائر متصدر الدوري برصيد 24 نقطة من تسع مباريات .

 

يدير المباراة الحكم أحمد إمتيازهيرال من موريشيوس ويساعده  سليمان علم الدين من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس  ومعهم جنيش شوتوري من موريشيوس حكما رابعا ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر اتحاد العاصمة الجزائري البرتغالي ريكاردو فورموسينيو علي الفيل

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