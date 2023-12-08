الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالصور.. بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفيدرالية

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة، الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، على أن يخوض تدريبه الأساسي غدًا السبت على ملعب المباراة.

وكانت بعثة مودرن فيوتشر، غادرت مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، في طريقها للجزائر استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٤ لاعب وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف.

ويتقاسم مودرن فيوتشر قمة المجموعة الأولى مع بطل الجزائر برصيد 6 نقاط لكلاهما، ثم يأتي فريقي الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي، بدون أي رصيد من النقاط.

ومن جانب أخر، كانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي «كاف»، قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائرية بالكونفيدرالية.

ويقود مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة، في ثالث جولات كأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيميا بقيادة أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع.

ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
بعثة مودرن فيوتشر تصل الجزائر
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