مودرن فيوتشر يحوّل تأخره لفوز مثير على الهلال الليبي في الكونفدرالية

نجح فريق مودرن فيوتشر في تحويل تأخره بهدف إلى فوز مثير على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تقدم جعفر إدريس لصالح الهلال الليبي بعد 3 دقائق فقط قبل أن يدرك مروان محسن التعادل لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 65 قبل أن يضيف كاجالي دراميه الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع اتحاد العاصمة متصدر المجموعة، وظل الهلال الليبي بدون رصيد من النقاط متساويًا مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

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أحداث الشوط الأول

الفريق الليبي باغت مودرن فيوتشر بهدف مبكر بعد تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها جعفر أدريس بتسديدة من على القائم الثاني مرت لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 11 سدد غنام محمد كرة قوية ارتدت من العارضة.

بشير الكارامي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها جنش بقبضة يده.

في الدقيقة 45، عمر كمال سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها أحمد هوايدي قبل وصولها للمرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول بعدما أرسل عمر كمال الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

أحداث الشوط الثاني

فريق فيوتشر ضغط بقوة على أمل تسجيل التعادل، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 65 بعدما أرسل هشام عادل تمريرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء أخطأ الطفاع في التعامل معها لتصل لمروان محسن الذي سدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 67 أنذق جنش مرمى فيوتشر من هدف ثاني بعدما استلم المعتصم بالله الطيب الكرة خلف المدافعين وانفرد بالمرمى وسدد الكرة تصدى لها جنش ببراعة لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

واستكمل فيوتشر المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول علي الفيل على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة 70.

وجاء هدف الفوز لصالح فيوتشر في الدقيقة 92 بعدما استلم غنام محمد الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومرر الكرة بشكل رائع للاعب دراميه أمام المرمى الذي سدد الكرة على بمبن الحارس لداخل الشباك.