الهلال الليبي يتقدم على مودرن فيوتشر بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الليبي الشوط الأول من مباراته أمام مودرن فيوتشر بالتقدم بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

سجل جعفر إدريس هدف التقدم لصالح فريق الهلال الليبي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

الفريق الليبي باغت مودرن فيوتشر بهدف مبكر بعد تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها جعفر أدريس بتسديدة من على القائم الثاني مرت لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 11 سدد غنام محمد كرة قوية ارتدت من العارضة.

بشير الكارامي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها جنش بقبضة يده.

في الدقيقة 45، عمر كمال سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها أحمد هوايدي قبل وصولها للمرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول بعدما أرسل عمر كمال الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي، بيلو، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، محمد فاروق، عمر السعيد

يدخل مودرن فيوتشر المباراة ورصيده ثلاث نقاط بعد فوزه على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بهدف دون رد في الجولة الأولى بينما خسر الهلال أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بهدفين نظيفين ويسعى مودرن فيوتشر لحصد نقاط المباراة الثلاث وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

على الجانب الأخر، يحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري اليبي برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف عن النصر والأهلي بنغازي وحقق الفريق انتصارين وتعادل مرة واحدة وسجل هدفين ولم تهتز شباكه وفاز في مباراته الأخيرة على فريق الأنوار الذي يحتل المركز الأخير بهدف دون رد.

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