الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر في اختبار صعب أمام الهلال الليبي ببطولة الكونفيرالية الإفريقية

لاعبو فيوتشر قبل
لاعبو فيوتشر قبل التدريب الأخير في ليبيا

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على فريق الهلال الليبي في السادسة مساء اليوم بملعب شهدا بنينا بمدينة بنغازي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

يدخل مودرن فيوتشر المباراة ورصيده ثلاث نقاط بعد فوزه على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بهدف دون رد في الجولة الأولى بينما خسر الهلال أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بهدفين نظيفين ويسعى مودرن فيوتشر لحصد نقاط المباراة الثلاث وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

خطة متوازنة لمودرن فيوتشر

فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورمو سينيو أدى تدريبه الأخير أمس بملعب شهدا بنينا وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة والتي تعتمد على زيادة الكثافة العددية وتضييق المساحات في وسط الملعب وامتصاص حماس لاعبي الهلال الليبي في بداية المباراة.

وعقد البرتغالي ريكاردو فورمو سينيو جلسة مع لاعبي مودرن فيوتشر طالبهم خلالها بنسيان الهزيمة أمام الزمالك في الدوري المحلي والتركيز في مواجهة اليوم وشرح لهم أسلوب لعب الهلال الليبي على ضوء مباراته الأولى مع اتحاد الجزائر ونقاط القوة والضعف في صفوفه.

ومن المنتظر أن يقوم ريكاردو فورمو سينيو بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة الزمالك وأهمها عودة باسم على لمركز الظهير الأيمن وانتقال عمر كمال عبد الواحد لمركز الظهير الأيسر والدفع بثلاثة لاعبين في الوسط لتأمين الجانب الدفاعي والاعتماد  هجومياعلى الثلاثي أيمن الصفاقسي وعبد الكبير الوادي وأحمد عاطف .

الهلال يتقدم في الدوري الليبي

على الجانب الأخر، يحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري اليبي برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف عن النصر والأهلي بنغازي وحقق الفريق انتصارين وتعادل مرة واحدة وسجل هدفين ولم تهتز شباكه وفاز في مباراته الأخيرة على فريق الأنوار الذي يحتل المركز الأخير بهدف دون رد .

يدير المباراة طاقم تحكيم من المغرب بقيادة جلال جيد ويساعده يحيى النوالي وعبد الصمد أبرتون ومعهم مصطفى كشاف حكما رابعا.

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