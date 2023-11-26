الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يهزم سوبر سبورت بهدف: أول 3 نقاط في الكونفيدرالية

مباراة مودرن فيوتشر
مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

حصد فريق مودرن فيوتشر أول ثلاث نقاط في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على سوبر سبورت يونايتد بهدف صاروخي سجله غنام محمد في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

الشوط الأول كان متكافئا وشهد فرصتين ومنع القائم هدفا مؤكدا لفريق مودرن فيوتشر في الدقيقة الثامنة .

في بداية الشوط الثاني دفع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بمحمد ربيعة بدلا من باسم علي الذي أصيب في نهاية الشوط الأول وهاجم مودرن فيوتشر بكثافة عددية عكس الشوط الأول .

مرت ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني دون أن ينجح لاعبو مودرن فيوتشر في الوصول لمرمى ريكاردو جوس حارس سوبر سبورت يونايتد مادفع ريكاردو فورموسينيو لإجراء التغيير الثاني بنزول التونسي أيمن الصفاقسي بدلا من محمد فاروق.

في الدقيقة 63 مرر عبد الكبير الوادي كرة عرضية سددها أيمن الصفاقسي من لمسة واحدة وأمسكها الحارس ..وفي الدقيقة 69 دفع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بمروان محسن بدلا من عمر السعيد.

رغم عدم تكتل لاعبو سوبر سبورت يونايتد ورغبتهم في تسجيل هدف وتوافر المساحات للاعبي مودرن فيوتشر لكنهم عجزوا عن الوصول لمرمى ريكاردو جوس وعلى عكس الأجواء الهادئة أطلق غنام محمد قذيفة من خارج منطقة الجزاء استقرت داخل الزاوية اليسرى للحارس ريكاردو جوس لتعلن عن هدف التقدم لمودرن فيوتشر.

كاد عمر كمال عبد الواحد يفسد فرحة مودرن فيوتشر بالتقدم عندما أبعد كرة عرضية بشكل خاطىء وتهيأت أمام شاندري كامبل الذي سددها قوية وتألق محمود جنش في إبعادها إلى ركنية .

في الدقيقة 87 أجري ريكاردو فورموسينيو التغييرين الرباع والخامس بنزول محمد عبد السلام وعلي زعزع بدلا من خالد ر ضا المصاب وناصر ماهر واحتسب الحكم البوركيني جيان أوتارا خمس دقائق وقت بدل ضائع أهدر خلالها أيمن الصفاقسي فرصة لتسجيل الهدف الثاني وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تدخل محمود جنش مرة أخرى لانقاذ مرماه بعد خطأ عمر كمال عبد الواحد لتنتهي المباراة بفوز مودرن فيوتشر بهدف دون رد.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية غنام محمد مودرن فيوتشر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو عمر كمال عبد الواحد

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