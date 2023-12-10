الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

منتخب مصر
منتخب مصر

اشترط البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تقديم موعد انطلاق معسكر الفراعنة لمدة أسبوع على الأقل، للموافقة على عرض مسئولى اتحاد الكرة بشأن خوض مباراتين وديتين قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024 بدلا من خوض مباراة واحدة.

ويستعد منتخب مصر لخوض فعاليات بطولة إمم افريقيا 2024 المقرر لها خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل والتى تستضيفها كوت ديفوار .

وعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة على روي فيتوريا، خوض مباراتين وديتين قبل أمم إفريقيا فى كوت ديفوار، بدلا من ودية واحدة. 

وأبدى فيتوريا عدم ممانعته فى خوض وديتين قبل البطولة، لكنه اشترط ضرورة تقديم موعد انطلاق المعسكر ليصبح ثلاثة أسابيع بدلا من أسبوعين فقط .

وطلب فيتوريا أن يبدأ المعسكر يوم 28 أو 29 ديسمبر الجارى بدلًا من يوم 3 يناير المقبل، حتى تتم مراعاة مواعيد المباريات منعاً لإجهاد اللاعبين قبل البطولة، بحيث تقام الودية الأولي أحد يومى 4 أو 5 يناير، على أن تقام الثانية أحد يومى 7 أو 8 من نفس الشهر.

وحسم المدرب البرتغالي موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الإفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل، خاصة بعد رفض فيتوريا مواجهة أى منتخب غير إفريقى خلال الفترة الحالية، برغم وجود أكثر من عرض آسيوى لمواجهة الفراعنة وديا خلال يناير المقبل.

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