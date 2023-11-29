فيتوريا يكتفى بودية وحيدة قبل خوض فعاليات أمم إفريقيا

أبلغ البرتغالي روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق مع أحد الاتحادات الأفريقية على خوض مباراة ودية مع الفراعنة خلال شهر يناير المقبل.

واكتفى فيتوريا بخوض مباراة ودية وحيدة قبل انطلاق بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، رافضا فكرة خوض أكثر من مباراة لعدة أسباب أولها عدم تعريض لاعبيه للإرهاق أو الإصابات قبل انطلاق البطولة، إضافة إلى حرصه على الاحتفاظ بطريقة اللعب التى سيعتمد عليها وعدم كشف أوراقه للمنافسين قبل أيام من بداية المعترك الأفريقى.

وتحفظ مدرب الفراعنة على مواجهة أي منتخب من منتخبات التصنيف الأول قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2024، خاصة بعدما تلقى عروض من جانب الجبلاية لمواجهات منتخبات كبرى مثل نيجيريا والكاميرون.

وأبلغ حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطنى، روى فيتوريا بوجود عروضًا من جانب منتخبات السويد والكاميرون ونيجيريا وكوريا الجنوبية لمواجهة الفراعنة خلال شهر يناير المقبل، إلا أن فيتوريا رفض مواجهة تلك المنتخبات مفضلا خوض مباراة ودية وحيدة أمام أحد منتخبات التصنيف الثانى أو الثالث فى إفريقيا.

ويسعى فيتوريا لتجهيز لاعبى الفراعنة فنيا وبدنيا فبل بطولة أمم إفريقيا، دون تعرضهم لأي اختبار أو إصابات أو إجهاد قبل السفر للمشاركة فى البطولة التى يأمل فى الفوز بلقبها.

ويستعد المنتخب الوطنى بقوة لخوض فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يتواجد الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويأمل روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، فى تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية الغائبة منذ عام 2010 عن خزينة اتحاد الكرة المصري.