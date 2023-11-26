الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يحسم مصير الثلاثي المطرود من القائمة الأولية لبطولة الأمم الإفريقية

إمام عاشور وحسين
إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على اختيار الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد في القائمة المبدئية للمنتخب، التى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها شهر يناير من العام المقبل في كوت ديفوار.

وحدد “كاف” يوم 13 ديسمبر المقبل موعدا لإرسال القائمة المبدئية لكل المنتخبات والتى تضم 55 لاعبًا، على أن يتم اختيار القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة بعدة أيام.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، الذي تم استبعادهم من مبارة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بسبب تمردهم وعدم استكمالهم المران عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم تم الاستقرار على اختيارهم في القائمة المبدئية.

وقال المصدر إن العقوبة التى فرضها فيتوريا على طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات كانت تخص مباراة سيراليون فقط.

وكان المنتخب قد حصل على أول 6 نقاط من فوزين على جيبوتي بستة أهداف وسيراليون بهدفين ليحتل صدارة المجموعة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جلسة بين فيتوريا ومجلس الجبلاية بسبب بطولة الأمم الإفريقية 

ومن المقرر أن يعقد روي فيتوريا جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، للاتفاق على التفاصيل الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية والمباريات الودية التى يرغب في خوضها ومكان المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف الدوري يوم 2 يناير المقبل على أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 3 من الشهر نفسه أى قبل بطولة إفريقيا بـ12 يوما.

حسين الشحات روي فيتوريا إمام عاشور طارق حامد المنتخب مدرب المنتخب

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

الزمالك بالقوة الضاربة أمام أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل احتجاز ناقلة نفط فى خليج عدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس