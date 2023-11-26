فيتوريا يحسم مصير الثلاثي المطرود من القائمة الأولية لبطولة الأمم الإفريقية

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على اختيار الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد في القائمة المبدئية للمنتخب، التى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها شهر يناير من العام المقبل في كوت ديفوار.

وحدد “كاف” يوم 13 ديسمبر المقبل موعدا لإرسال القائمة المبدئية لكل المنتخبات والتى تضم 55 لاعبًا، على أن يتم اختيار القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة بعدة أيام.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، الذي تم استبعادهم من مبارة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بسبب تمردهم وعدم استكمالهم المران عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم تم الاستقرار على اختيارهم في القائمة المبدئية.

وقال المصدر إن العقوبة التى فرضها فيتوريا على طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات كانت تخص مباراة سيراليون فقط.

وكان المنتخب قد حصل على أول 6 نقاط من فوزين على جيبوتي بستة أهداف وسيراليون بهدفين ليحتل صدارة المجموعة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جلسة بين فيتوريا ومجلس الجبلاية بسبب بطولة الأمم الإفريقية

ومن المقرر أن يعقد روي فيتوريا جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، للاتفاق على التفاصيل الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية والمباريات الودية التى يرغب في خوضها ومكان المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف الدوري يوم 2 يناير المقبل على أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 3 من الشهر نفسه أى قبل بطولة إفريقيا بـ12 يوما.