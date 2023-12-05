طرح تذاكر مباريات السوبر الرباعي المصري بالإمارات

قام مجلس أبوظبى الرياضى بطرح التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ ديسمبر الجاري، وتم طرح التذاكر عبر موقع

https://abu-dhabi.platinumlist.net/ar/sport/sport-football/eyptian-super-cup

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي 25 ديسمبر موعدًا لمباراة فيوتشر وبيراميدز، ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة. وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبوظبي.

وحسب ما أعلنه مجلس أبوظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.