تفاصيل جلسة الخطيب ولجنة الكرة لمناقشة صفقات يناير والتحضير للمونديال

يواصل محمود الخطيب رئيس الأهلي والمفوض علي قطاع الكرة عقد اجتماعاته مع شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من أجل إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول قبل الميركاتو الشتوي وحسم مونديال الأندية بالسعودية.

ويناقش الخطيب في جلساته موقف الصفقات وتقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن الراحلين أو التدعيمات التي يحتاجها الفريق في يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة وضعت شروطها في مسأله بقاء أو رحيل محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الذي طلب تأجيل التجديد لحين الإنتهاء من بطولة كأس الامم الإفريقية.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة وضعت شرط عدم السماح لرحيل بعرض لايقل عن 5 ملايين يوور للموافقة علي بيعه في يناير المقبل بالإضافة إلى امتيازات أخرى أبرزها نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبًلا إلى أي فريق.

وأشار المصدر إلي الخطيب بالأتفاق مع إدارة الكرة عدم زيادة عقد السنوي إلي 15 مليون جنيه في الموسم وتعديله بالشكل المناسب لدوره وأيضا لعدم اختراق سقف الرواتب للحفاظ علي استقرار غرفة خلع الملابس في الفترة المقبلة.

كولر:سعداء بعودة عمرو السولية إلى المشاركة في المباريات

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكمل: «سعداء للغاية بعودة عمرو السولية إلى المشاركة في المباريات من جديد خاصة أنه لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة ومنح إضافة ملموسة لوسط الملعب، كذلك كريم فؤاد كان مميزًا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس».

وأشار كولر إلى أن الأهلي كان بمقدوره تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق وإهدار الفرص، ولكنها طبيعة كرة القدم التي تعتبر الأخطاء جزءًا منها.

واستكمل: «كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، والبدلاء ظهروا بشكل مميز خاصة أفشة والسولية وكريم فؤاد وكذلك طاهر الذي أزعج دفاعات يانج أفريكانز حتى نهاية اللقاء».