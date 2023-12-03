عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى اجتماعا مع الجهاز المعاون لحسم القائمة المختصرة التي سيتم إرسالها لاتحاد الكرة غدًا قبل اعتمادها وإرسالها للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأرسل الأهلى قائمة في 20 أكتوبر الماضي ضمت 35 لاعبًا على أن يتم تقليصها قبل 4 ديسمبر.

ومنح “كولر” اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من تنزانيا عقب التعادل الإيجابي مع يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلى فى مونديال الأندية

وحسب الجلسات المتكررة داخل الجهاز الفني ولجنة التخطيط التى جرت مؤخرًا، فإن مارسيل كولر قد استقر على كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق وعلى معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وخالد عبدالفتاح

خط الوسط:عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وكريم فؤاد

خط الهجوم: أنتونى موديست ومحمود كهربا وبيرسى تاو.

وكشف مصدر عن أن السويسري استقر على استبعاد كل من أحمد عبدالقادر ومحمود متولي وكريم نيدفيد ورضا سليم من حساباته في مونديال كأس العالم بالسعودية سواء بسبب الإصابة أو الرؤية الفنية.