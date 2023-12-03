عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

كشف مصدر داخل الأهلي عن موقف عمرو السولية لاعب الفريق الأول من التواجد النهائي، ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية القادم التي ستقام في السعودية.

وأكد المصدر أن السولية استفسر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني عن موقفه من التواجد في القائمة، خاصة أن اللائحة تنص على 23 لاعباً وهو لم يشارك مع الفريق منذ بداية الموسم.

وأضاف المصدر أن كولر أخطر السولية أنه لم يحسم موقفه حتى الآن في كأس العالم للأندية، وهناك مفاضلة بينه وبين بعض اللاعبين لضمه إلى قائمة المونديال.

وأوضح أن الجهاز الفني سيعقد اجتماعا عقب العودة من تنزانيا من أجل حسم القائمة النهائية التي سيتم إرسالها يوم ٤ ديسمبر المقبل والتي ستضم ٢٣ لاعبا حسب لوائح البطولة.

كولر: أهدرنا العديد من الفرص المحققة أمام يانج أفريكانز

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي تحصل على العديد من الفرص وكان لديه فرصتان محققتان للتسجيل في الشوط الأول، وكذلك تحسنت الأمور في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة واستحواذًا كبيرين وخطورة على مرمى المنافس.

وأوضح: «خضنا اللقاء وسط ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة».

وأكمل: «سعداء للغاية بعودة عمرو السولية إلى المشاركة في المباريات من جديد خاصة أنه لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة ومنح إضافة ملموسة لوسط الملعب، كذلك كريم فؤاد كان مميزًا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس».

وأشار كولر إلى أن الأهلي كان بمقدوره تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق وإهدار الفرص، ولكنها طبيعة كرة القدم التي تعتبر الأخطاء جزءًا منها.

واستكمل: «كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، والبدلاء ظهروا بشكل مميز خاصة أفشة والسولية وكريم فؤاد وكذلك طاهر الذي أزعج دفاعات يانج أفريكانز حتى نهاية اللقاء».

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة 86 بهدف حمل توقيع بيرسي تاو، وتعادل يانج أفريكانز في الدقيقة 91، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة، ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.