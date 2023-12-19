كالفين فيليبس يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي في يناير

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم الإنجليزي كالفين فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط أسم كالفين فيليبس بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

كالفين فيليبس يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كالفين فيليبس يُعد محل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه في الشتاء المقبل خلال يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هناك 13 ناديًا أبدى رغبته في التعاقد مع كالفين فيليبس، هي: يوفنتوس، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد وغيرهم.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن يوفنتوس سيبدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم صفقة فيليبس لصالحه في الشتاء .

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس يريد الحصول على خدمات كالفين فيليبس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار الشراء في الصيف المقبل.

من جانبه، يُفكر كالفين فيليبس في خيار الرحيل عن مانشستر سيتي من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

وبناءً عليه، يريد فريق مانشستر سيتي الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، مقابل السماح برحيل كالفين فيليبس.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في كأس العالم للأندية

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوراوا الياباني، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا في مونديال الأندية 2023، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويُشارك مانشستر سيتي في مونديال الأندية، بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، بينما يُشارك الفريق الياباني بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا.