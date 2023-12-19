"سحر مارسيلو".. الصحف البرازيلية تحتفل بفوز فلومينينسي أمام الأهلي في مونديال الأندية

احتفلت الصحف البرازيلية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بتأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية على حساب الأهلي.

وودّع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمُقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وجاءت ثنائية فريق فلومينينسي البرازيلي من توقيع كلًا من "جون أرياس" من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدي في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

مباراة الأهلي وفلومينينسي

الصحف البرازيلية تتحدث عن هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي

وكانت البداية مع صحيفة "O GLOBO" البرازيلية، التي عنونت "فلومينينسي يصمد أمام الأهلي"، مُضيفة: "بطل كوبا ليبرتادوريس يفوز على بطل إفريقيا بهدفين نظيفين، ويتطلع لتحقيق لقب كأس العالم للأندية".

صحيفة "O GLOBO"

فيما خرجت صحيفة "UOL" بعنوان "مارسيلو ينثر السحر"، مُضيفة: "فلومينينسي يتخلّص من كابوس الأهلي بثنائية، بفضل جون أرياس وجون كينيدي، ويبلغ نهائي مونديال الأندية".

أما صحيفة "Gazeta Esportiva‎‏" فقد عنونت "فلومينينسي يفوز على الأهلي"، مُضيفة: "الفريق البرازيلي ينتظر الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوروا في نهائي كأس العالم للأندية".

صحيفة "Gazeta Esportiva‎‏"

كذلك جاءت صحيفة "Correio Braziliense" بعنوان "فلومينينسي يهزم الأهلي 2-0 ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية"، مُضيفة: "الفريق الأعظم في قارة إفريقيا يوّدع النسخة الأخيرة من مونديال الأندية على يد الفريق البرازيلي".

صحيفة "Correio Braziliense"

ولم تختلف صحيفة "trivela" عن البقية، حيث عنونت "الحلم لم ينتهِ بعد"، مُضيفة: "فلومينينسي يفوز على العملاق الأهلي، ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

صحيفة "trivela"

من جانبها، قالت صحيفة "CNN brasil" عبر موقعها الرسمي: " فلومينينسي يخاف من الأهلي، لكنه يفوز ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية".

وأضافت الصحيفة: "الأهلي يُهدر العديد من الفرص رغم استراتيجيته المثيرة، ليوّدع بطولة مونديال الأندية من الدور نصف النهائي".

صحيفة "CNN brasil"

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

وينتظر فريق الأهلي مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا الياباني، يوم الجمعة المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولةكأس العالم للأندية 2023.

بينما يلتقي فريق فلومينينسي بالفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوروا، في نهائي مونديال الأندية، يوم الجمعة أيضًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.