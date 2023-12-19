الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: المدير الرياضى لمانشستر يونايتد عرض رباعى الفريق على الدورى السعودى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن لقاء بين أحد مسئولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مسئولين سعوديين لتسويق بعض اللاعبين، في دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”.

وتسعى إدارة نادي مانشسر يونايتد لتسويق بعض لاعبي الفريق في ظل الأزمات التي تحيط بالفريق خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن جون مورتون، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد تواجد في السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري من أجل عرض 4 من لاعبي الفريق للبيع.

رباعي الفريق المعروضون للبيع

وأفادت ديلي ميل بأن الرباعي المعروض للبيع هم: "رافائيل فاران، جادون سانشو، أنطوني مارسيال، كاسميرو".

وأكدت الصحيفة أن مورتون خاض مفاوضات مع مسئولين عن الدوري السعودي لعرض اللاعبين المذكورين على الأندية السعودية ولكن بدون التوصل لاتفاق بشأن انتقال أي لاعب.

ومن المنتظر ألا تتحرك الأندية السعودية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل كثيف خاصة بعد إنفاق 750 مليون جنيه استرليني في الانتقالات الصيفية الماضية.

إدارة مانشستر يونايتد منفتحة على سماع عروض من أجل رحيل رافائيل فاران، وأنطوني مارسيال وكاسميرو، ولكن لن تجبرهم على الرحيل خاصة أنهم عناصر مهمة لإريك تين هاج، المدير الفني للفريق.

وبات جادون سانشو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل استمرار تدهور العلاقة بينه وبين تين هاج.

وسبق أن أشار فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، إلى أن دوني فان دي بيك، لاعب وسط ملعب مانشستر يونايتد، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق والإعارة لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق نيوكاسل صاحب المركز السادس. 

مانشستر يونايتد دوري روشن الدوري السعودي رافائيل فاران جادون سانشو كاسميرو

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