الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: فان دي بيك يقترب من الإعارة لأينتراخت فرانكفورت

فان دي بيك
فان دي بيك

اقترب الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فان دي بيك لم يشارك سوى في مباراتين منذ بداية الموسم الجاري، وكلتاهما شارك بشكل احتياطي ولعب 21 دقيقة فقط، مما وضع اسمه ضمن أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن فان دي بيك سيكمل الفحص الطبي الخاص بانتقاله لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيوقع على عقد إعارته للنادي الألماني خلال الأسبوع الجاري.

وعاد فان دي بيك لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لنادي إيفرتون.

وأفاد رومانو أن شرط الشراء في عقد إعارة فان دي بيك إلى أينتراخت ليس إلزاميًا، وسيكلف النادي قرابة الـ11 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين حوافز.

فان دي بيك بدأ مسيرته ضمن شباب نادي آياكس أمستردام الهولندي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق وحتى انتقل ليونايتد في صيف 2020 ولم يحصل على عدد دقائق كافية خلال موسمين إلى أن رحل لصفوف إيفرتون معارًا في شتاء 2022 وعاد ليونايتد في صيف العام الماضي.

فان دي بيك مانشستر يونايتد آينتراخت فرانكفورت الدورى الانجليزى الدورى الألماني

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