الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 مرشحين على رأسهم لوبيتيجي وزيدان لتدريب مانشستر يونايتد

لوبيتيجي
لوبيتيجي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي وضعت 4 أسماء لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وبات مصير الهولندي إريك تين هاج مدرب الشياطين، على المحك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمس.

وأشارت شبكة “ريليفو” الإسبانية، إلى أن الرباعي جولين لوبيتيجي، زين الدين زيدان، جراهام بوتر وفرانشيسكو دي زيربي أبرز المرشحين لخلافة تين هاج.

لوبيتيجي كانت أخر تجاربه مع وولفرهامبتون الإنجليزي، عندما تولي تدريبهم في نوفمبر 2022 ورحل في أغسطس الماضي كما رفض تدريب اتحاد جدة السعودي.

بينما يغيب زيدان عن التدريب منذ مايو 2021 بعدما ترك ريال مدريد الإسباني، كما رحل بوتر عن تدريب تشيلسي في أبريل الماضي.

بينما يدرب المدرب الإيطالي دي زيربي برايتون ألبيون في الوقت الحالي.

مانشستر يونايتد خارج البطولات الأوروبية

وودع مانشستر يونايتد الإنجليزي البطولات الأوروبية لموسم 2023-2024، وذلك بهزيمته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة السادسة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

وفي الدقيقة 32، اقتحم ليروي ساني منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعد انطلاقة رائعة للكرة، لكنه فشل في تسديد الكرة

وتعرض هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، للإصابة، ليتم استبداله بزميله جوني إيفانز في الدقيقة 40.

واستطاع الفرنسي كينجسلي كومان تسجيل الهدف الأول والوحيد لبايرن ميونخ في الدقيقة 71، بعد تبادل رائع للكرة مع هاري كين، ليضع الكرة بسهولة في شباك أونانا.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد على استحياء معادلة النتيجة، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليودعوا البطولة ويخسروا أيضًا فرصة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 16 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط متذيلًا المجموعة.

مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الإنجليزي تين هاج لوبيتيجي زيدان بوتر

مواد متعلقة

أرقام وحقائق قبل مواجهة الأهلى والاتحاد فى كأس العالم للأندية

الليلة فى دورى الأبطال.. نيوكاسل يصطدم بميلان وبرشلونة يواجه أنتويرب

مدافع اتحاد جدة: لقاء الأهلى صعب للغاية.. وسنخوضه بنفس تركيز لقاء الافتتاح

كانتى رجل مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى افتتاح مونديال الأندية

كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يعبر عقبة أوكلاند بثلاثية ويستعد لمواجهة الأهلى

تشكيل قمة الأبطال.. عودة فاران لصفوف اليونايتد وكين في هجوم بايرن

كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة يكتسح أوكلاند بثلاثية فى الشوط الأول

رومارينيو يفتتح أهداف كأس العالم للأندية 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك