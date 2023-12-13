4 مرشحين على رأسهم لوبيتيجي وزيدان لتدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي وضعت 4 أسماء لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وبات مصير الهولندي إريك تين هاج مدرب الشياطين، على المحك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمس.

وأشارت شبكة “ريليفو” الإسبانية، إلى أن الرباعي جولين لوبيتيجي، زين الدين زيدان، جراهام بوتر وفرانشيسكو دي زيربي أبرز المرشحين لخلافة تين هاج.

لوبيتيجي كانت أخر تجاربه مع وولفرهامبتون الإنجليزي، عندما تولي تدريبهم في نوفمبر 2022 ورحل في أغسطس الماضي كما رفض تدريب اتحاد جدة السعودي.

بينما يغيب زيدان عن التدريب منذ مايو 2021 بعدما ترك ريال مدريد الإسباني، كما رحل بوتر عن تدريب تشيلسي في أبريل الماضي.

بينما يدرب المدرب الإيطالي دي زيربي برايتون ألبيون في الوقت الحالي.

مانشستر يونايتد خارج البطولات الأوروبية

وودع مانشستر يونايتد الإنجليزي البطولات الأوروبية لموسم 2023-2024، وذلك بهزيمته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة السادسة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 32، اقتحم ليروي ساني منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعد انطلاقة رائعة للكرة، لكنه فشل في تسديد الكرة

وتعرض هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، للإصابة، ليتم استبداله بزميله جوني إيفانز في الدقيقة 40.

واستطاع الفرنسي كينجسلي كومان تسجيل الهدف الأول والوحيد لبايرن ميونخ في الدقيقة 71، بعد تبادل رائع للكرة مع هاري كين، ليضع الكرة بسهولة في شباك أونانا.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد على استحياء معادلة النتيجة، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليودعوا البطولة ويخسروا أيضًا فرصة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 16 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط متذيلًا المجموعة.