الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد خارج البطولات الأوروبية بالهزيمة أمام بايرن ميونخ

مانشستر يونايتد وبايرن
مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

ودع مانشستر يونايتد الإنجليزي البطولات الأوروبية لموسم 2023-2024، وذلك بهزيمته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة السادسة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

وفي الدقيقة 32، اقتحم ليروي ساني منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعد انطلاقة رائعة للكرة، لكنه فشل في تسديد الكرة

وتعرض هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد للإصابة، ليتم استبداله بزميله جوني إيفانز في الدقيقة 40.

واستطاع الفرنسي كينجسلي كومان تسجيل الهدف الأول والوحيد لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 71، بعد تبادل رائع للكرة مع هاري كين، ليضع الكرة بسهولة في شباك أونانا.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد على استحياء معادلة النتيجة، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليودعوا البطولة ويخسروا أيضًا فرصة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 16 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط متذيلًا المجموعة.

تشكيل قمة الأبطال.. عودة فاران لصفوف اليونايتد وكين في هجوم بايرن

وعاد رفائيل فاران لتشكيل اليونايتد، بينما يقود الهجوم راسموس هويلاند ويجاوره جاراناتشو وأنتوني.

وجاء تشكيل يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، شاو

خط الوسط: ماكتومناي، أمرابط، فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني، هويلاند، جاراناتشو 

بينما جاء تشكيل بايرن كالآتي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: مزراوي، كيم، أوباميكانو، ديفيز

خط الوسط: موسيالا، كيميتش، جروتسيكا

خط الهجوم: ساني، كين، كومان

مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال 

 وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أولد ترافورد".

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