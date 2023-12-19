كولر يكشف أسباب الخسارة أمام فلومينينسى بمونديال الأندية

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن هزيمة فريقه أمام فلومينينسي، بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت بينهما، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية.

وقال مارسيل كولر، خلال تصريحاته للمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن عدم التركيز وراء الهزيمة أمام فلومينينسي، لكن بشكل عام قدمنا مباراة قوية، مشيرا إلي إن الإرهاق أثر على لاعبي الفريق بشكل سلبي.

وتابع: نلعب كل يومين مباراة، وهذا يبدو مرهقا وصعبا، وهو السبب وراء ضياع الفرص الكثيرة التي اتيحت أمام الخصم.

وأكمل: أحمد نبيل كوكا عانى من وعكة صحية قبل المباراة، ولم أجازف بالدفع بـ أكرم توفيق، مشيرا إلى إنه قدم مباراة قوية.

وواصل: أكرم توفيق لاعب جيد ويجيد الدفاع بشكل مميز، خاصة في لاعب أمام لاعب.

وأضاف: أتيحت لنا العديد من المحاولات أمام المرمى، لكن التوفيق لم يحالفنا في مواجهة اليوم.

واختتم: حزين من كثرة الأسئلة والانتقادات بسبب التغييرات المتأخرة، أنا من يعرف اللاعبين، ويعلم ماذا يمكن أن يقدمه كل لاعب، ولا أجري التغيير دون تفكير أو تأنٍ.