الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور: الفريق لم يقصر أمام فلومينينسي.. ونتطلع لحصد البرونزية

أمام عاشور
أمام عاشور

عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ععن حزنه للخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي بذلوا جهدًا كبيرًا خلال اللقاء، ولكن لم يحالفهم التوفيق لتحقيق الفوز.

وقال عاشور عقب المباراة إن الفريق لم يقصر في شيء، ولعب بشكل جيد خاصة في الشوط الأول وقدم اللاعبون كل ما لديهم، ولكن لم يحالفنا التوفيق، كما أن التوفيق حال دون ترجمة الفرص التي لاحت إلى أهداف. 

تابع إمام عاشور قائلًا: «كنا نتمنى التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي ولكن لم نكن موفقين.. الآن سنركز بقوة على المباراة المقبلة لكي ننجح في الفوز بالميدالية البرونزية».

طاهر محمد طاهر: قدمنا مباراة قوية وأهدرنا فرص عديدة 

 

قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي قدم مباراة قوية خاصة في الشوط الأول أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، وأهدر العديد من الفرص في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في نصف ‏نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وإن التوفيق لم يكن حليفًا للفريق في الشوط الثاني.‏

وأوضح أن الفريق كان لديه طموحات كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وأن اللاعبين بذلوا كل ما يمكن، ولكن لم ‏يوفقوا في تحقيق الفوز في اللقاء.‏

وأضاف: «خلال البطولة الماضية قدمنا مباريات كبيرة لكننا لم نتوج بالميدالية البرونزية ولكن في هذه البطولة لدينا فرصة للفوز بها‏‏، سوف نقدم كل ما يمكن من أجل الفوز بالبرونزية. خلال البطولة الماضية قدمنا مباريات كبيرة لكننا لم نتوج بالميدالية البرونزية ولكن في هذه البطولة لدينا فرصة للفوز بها‏‏. سوف نقدم كل ما يمكن من أجل الفوز بالبرونزية».‏

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