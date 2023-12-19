الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آس: التردد يُثير الشكوك حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، وكذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024، رغم وجود بند بإمكانية وجود موسم إضافي، ولكن مبابي لا ينوي تفعيله.

شكوك حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي يشعر بالحيرة والتردد بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان، ولا يعرف ما يريد القيام به.

وأوضحت الصحيفة، مبابي لا يعرف ما إذا كان يريد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو الرحيل وارتداء قميص ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، بناءً على تصريحات الصحفي الشهير "فريديريك هيرميل" الذي يعمل في إذاعة "مونت كارلو"، أن مبابي لا يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، مُشيرًا إلى أنه لم يوافق على أي عرض رسمي تم تقديمه من الميرنجي من قبل.

ويرى الصحفي "فريديريك هيرميل"، أنه إذا كان مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد، فإنه سيقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان في أقرب وقت ممكن، ولن يرغب في أن يصبح الهدّاف التاريخي للدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبابي "يفضل الراحة الفرنسية على المخاطرة الإسبانية".

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موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ميتز، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة.

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