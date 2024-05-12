انهيار جزئى فى عقار بأكتوبر

شهدت منطقة أكتوبر في الجيزة، منذ قليل، انهيارًا جزئيًا في الطابق السادس من عقار مكون من 6 طوابق، دون وقوع إصابات.

انهيار جزئى فى الطابق السادس من عقار بأكتوبر

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، مفاده وقوع انهيار جزئي بعقار مكون من 6 طوابق بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.



وعلى الفور انتقل المقدم محمد داوود، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، وتبين انهيار الطابق السادس دون وقوع إصابات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.