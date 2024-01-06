السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كوت ديفوار يسحق سيراليون بخماسية وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

اكتسح منتخب كوت ديفوار ضيفه منتخب سيراليون، في مباراة ودية جمعتهما اليوم بمدينة سان بيدرو، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتستضيف كوت ديفوار فعاليات كأس أمم إفريقيا بدءا من السبت المقبل، وتلعب في البطولة القارية ضمن المجموعة الأولى إلى جوار غينيا بيساو وغينيا الاستوائية ونيجيريا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أفيال كوت ديفوار بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح عصمان ديوماندي التسجيل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 18، ثم أضاف زميله فرانك كيسي الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل وجوناثان بامبا الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل جيريمي بوجا ولازاري اماني الهدفين الرابع والخامس لكوت ديفوار في الدقيقتين 48 و84 ثم رد رودنلي ميشيل بالهدف الوحيد لسيراليون في الدقيقة 86.

منتخب كوت ديفوار منتخب سيراليون كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا أمم أفريقيا 2023

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