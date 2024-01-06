كوت ديفوار يسحق سيراليون بخماسية وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

اكتسح منتخب كوت ديفوار ضيفه منتخب سيراليون، في مباراة ودية جمعتهما اليوم بمدينة سان بيدرو، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتستضيف كوت ديفوار فعاليات كأس أمم إفريقيا بدءا من السبت المقبل، وتلعب في البطولة القارية ضمن المجموعة الأولى إلى جوار غينيا بيساو وغينيا الاستوائية ونيجيريا.



وانتهى الشوط الأول بتقدم أفيال كوت ديفوار بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح عصمان ديوماندي التسجيل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 18، ثم أضاف زميله فرانك كيسي الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل وجوناثان بامبا الهدف الثالث في الدقيقة 38.



وفي الشوط الثاني سجل جيريمي بوجا ولازاري اماني الهدفين الرابع والخامس لكوت ديفوار في الدقيقتين 48 و84 ثم رد رودنلي ميشيل بالهدف الوحيد لسيراليون في الدقيقة 86.