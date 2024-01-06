السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: حنبعل المجبرى يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

حنبعل المجبري
حنبعل المجبري

اتخذ التونسي حنبعل المجبري، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرارًا بشأن مستقبله مع الفريق.

وأعلنت إدارة مانشستر يونايتد أمس الأول عن تمديد عقد حنبعل المجبري وزميليه فيكتور ليندلوف وأرون وان بيساكا لمدة موسم إضافي.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن حنبعل قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال لنادي إشبيلية على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

حنبعل المجبري لعب 10 مباريات بقميص مانشستر يونايتد، وسجل هدفًا واحدًا بواقع 403 دقيقة.

وأفاد رومانو بأن ناديي فرايبورج الألماني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي استفسرا عن موقف حنبعل من مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تبدأ المناقشات بين مانشستر يونايتد وإشبيلية حول شروط الإعارة ومن بين الشروط التي ستتم مناقشتها شرط الشراء في نهاية الإعارة، وإعادة الشراء لمانشستر يونايتد. 

حنبعل المجبري من ناشئي نادي باريس إف سي الفرنسي، وانتقل لشباب نادي بولوني بيلانكور في صيف 2017، ثم انتقل لنادي موناكو الفرنسي تحت 17 عامًا في صيف 2018، وقضى موسمًا مع النادي ثم انتقل لمانشستر يونايتد تحت 18 عامًا في صيف 2019، ثم انضم لفريق تحت 23 عامًا بالنادي في صيف 2020 قبل أن يصعد للفريق الأول في صيف 2022، ولعب معارًا لفريق لمدة موسم مع فريق برمنجهام ثم عاد لمانشستر يونايتد في صيف 2023.

حنبعل المجبري مانشستر يونايتد الانتقالات الشتوية فرايبورج مارسيليا

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