رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقود 3 من لاعبيه حتى 2025

أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي، عن تمديد عقود 3 من لاعبي الفريق لمدة موسم جديد، قبل 6 أشهر من انتهاء عقودهم مع النادي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تفعيل شرط تمديد عقد أرون وان بيساكا، وفيكتور ليندلوف، وحنبعل المجبري، لمدة موسم جديد.

وأفاد البيان أن النادي يجري مفاوضات في الوقت الحالي مع الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وأنطوني مارسيال لتمديد عقدهما.

وبدأ فيكتور ليندلوف مسيرته ضمن صفوف نادي فاستيراس السويدي للشباب وصعد لفريق تحت 19 عامًا في يناير 2010، ثم انتقل للفريق الأول بالنادي في يناير 2011، وقضى عام ونصف مع النادي قبل أن ينضم لرديف نادي بنفيكا البرتغالي في صيف 2012، ولعب 3 مواسم مع فريق الرديف ثم صعد للفريق الأول ولعب له عامين قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صيف 2017.

ومنذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد، لعب فيكتور ليندلوف 249 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

أما آرون وان بيساكا فبدأ مسيرته ضمن صفوف فرق الشباب بنادي كريستال بالاس وصعد لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2016 ثم انتقل للفريق الأول بالنادي في يناير 2018 وقضى معهم عامًا ونصف قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد في صيف 2019.