الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مانشستر يونايتد يفعل شرط تمديد عقد ليندلوف حتى 2025

فيكتور ليندلوف
فيكتور ليندلوف

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اتخذت خطوة جديدة من أجل الاحتفاظ بخدمات السويسري فيكتور ليندلوف، مدافع الفريق.

ليندلوف يلعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ صيف 2017 ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2024 مع إمكانية إضافة عام آخر في العقد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت تفعيل شرط تمديد عقد السويسري فيكتور ليندلوف، مدافع الفريق، ليصبح عقد اللاعب مع النادي ممتد حتى 30 يونيو 2025.


ويعد ليندلوف أكثر مدافعي مانشستر يونايتد مشاركة مع إريك تين هاج، إذ لعب 18 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفًا وصنع آخر، ويُنظر إليه على أنه عنصر مهم لخطط ونظام الهولندي.

وبدأ فيكتور ليندلوف مسيرته ضمن صفوف نادي فاستيراس السويدي للشباب وصعد لفريق تحت 19 عامًا في يناير 2010، ثم انتقل للفريق الأول بالنادي في يناير 2011، وقضى عام ونصف مع النادي قبل أن ينضم لرديف نادي بنفيكا البرتغالي في صيف 2012، ولعب 3 مواسم مع فريق الرديف ثم صعد للفريق الأول ولعب له عامين قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في صيف 2017.

ومنذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد، لعب فيكتور ليندلوف 249 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.

مانشستر يونايتد ليندلوف فيكتور ليندلوف الدورى الانجليزى البريميرليج

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