السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يهزم بريستون برباعية فى كأس الاتحاد الإنجليزى

تشيلسي
تشيلسي

انتصر تشيلسي على ضيفه بريستون إند نورث، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، بأربعة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وجاء الأداء الهجومي متبادلًا بين الفريقين وبأفضلية لصالح تشيلسي.

وأهدر لاعبو تشيلسي أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الشوط الأول.

وسدد لاعبو تشيلسي 3 كرات على المرمى من 5 محاولات على المرمى وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل تسديدتين على المرمى من محاولتين لفريق بريستون.

واستحوذ لاعبو تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق بريستون.

واستمر استحواذ لاعبي تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وانفرد لاعبوه بالأداء الهجومي وضغطوا على فريق بريستون من أجل تسجيل هدف التقدم.

وسجل أرماندو بورخا هدف التقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 58 بعدما حول عرضية زميله مالون جوستو برأسه على يسار الحارس.

وأضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 66 من ركلة ركنية لعبها كول بالمر.

وأحرز رحيم ستيرلينج الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 69 من ركلة حرة مباشرة.

وسجل إنزو فيرنانديز الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 85 بصناعة من زميله رحيم ستيرلينج.

وسدد لاعبو تشيلسي 12 كرة على المرمى من 24 محاولة، وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لفريق بريستون وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ لاعبو تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق بريستون.

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