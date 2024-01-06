السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسي لمباراة بريستون بكأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بريستون نورث إند في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة بريستون على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالون جوستو، آكسيل ديساسي، ألفي جيلكريست، ليفي كولويل.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، أرماندو بورخا، ميخايلو مودريك.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: بيتينيلي، بيجستروم، تياجو سيلفا، ويليامز، ماتسين، كالاجير، جولدينج، مادويكي، واشنطن.
 

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم للدور المقبل من البطولة والاقتراب من الأدوار الحاسمة للمنافسة على اللقب، للعودة مرة أخرى لتحقيق الألقاب بعدما خرج في الموسم الماضي خالي الوفاض وكان واحدًا من أسوأ مواسم النادي؛ فيما يرغب فريق بريستون نورث إند في تحقيق المفاجأة وخطف انتصار يقصي البلوز من البطولة ومواصلة التقدم في البطولة لرفع الروح المعنوية للاعبيه خاصة أن الفريق يعاني في بطولة التشامبيونشيب ويحتل المركز الـ14 في جدول ترتيبها.

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