السعودية تنتصر على لبنان وديًا استعدادًا لأمم آسيا 2023

انتصر المنتخب السعودي على نظيره اللبناني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، بهدف دون رد.



وتقام النسخة المقبلة لأمم آسيا في قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري حتى العاشر من فبراير المقبل.



وسجل تقمص فراس البريكان هدف منتخب السعودية الوحيد في الدقيقة 48.



ويلعب المنتخب السعودي، الذي توج باللقب أعوام 1984 و1988 و1996، في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لأمم آسيا، برفقة منتخبات سلطنة عمان وتايلاند وقيرغيزستان.



ويستهل المنتخب السعودي لقاءاته في البطولة بمواجهة عمان في 16 يناير الجاري، ثم يواجه منتخبي قيرغيزستان وتايلاند يومي 21 و25 من ذات الشهر على الترتيب.



في المقابل، يتواجد المنتخب اللبناني في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات قطر والصين وطاجيكستان، حيث يلعب المباراة الافتتاحية يوم 12 يناير الحالي ضد المنتخب القطري، المضيف، ثم يواجه المنتخبين الصيني والطاجيكي يومي 17 و22 من الشهر نفسه على الترتيب.



ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بدور المجموعات، للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات، حاصلة على المركز الثالث.