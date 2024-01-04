الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

واتارو إندو يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر ديسمبر

واتارو إندو
واتارو إندو

حقق الياباني واتارو إندو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر.

وشارك “واتارو” في 7 مباريات بقميص ليفربول في شهر ديسمبر الماضي، وسجل هدفًا واحدًا

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، فوز إندو بجائزة لاعب الشهر في النادي مرفقة بصورة له مع الجائزة.

وبدأ واتارو إندو مسيرته ضمن صفوف نادي بيلمار الياباني تحت 18 عامًا وانتقل لنادي للفريق الأول بالنادي في فبراير 2011، ولعب 5 سنوات للفريق قبل أن ينتقل لنادي أوراوا ريدز الياباني في يناير 2016، ولعب له عامين ونصف ثم انضم لنادي سينت ترويدنس البلجيكي ولعب له موسم ثم انضم لنادي شتوتجارت الألماني في صيف 2019 معارًا  لمدة موسم وانتقل بشكل كامل للفريق بعد نهاية الغعارة ولعب 3 مواسم مع الفريق الألماني ثم انضم لليفربول.

ومنذ انضمامه لصفوف ليفربول، شارك واتارو إندو في 24 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

ولعب واتارو إندو 133 مباراة بقميص فريق شتوتجارت وسجل 15 هدفًا وصنع 12 لزملائه، كما لعب 108 مباراة بقميص فريق أوراوا ريدز الياباني وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه، من أصل 463 مباراة لعبها خلال مسيرته وسجل 49 هدفًا وصنع 29.

واتارو إندو ليفربول محمد صلاح أفضل لاعب بشهر ديسمبر الدورى الانجليزى

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