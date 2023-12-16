السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جاكسون يقود هجوم تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

نيكولاس جاكسون
نيكولاس جاكسون

كشف ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه شيفيلد يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويغيب عن تشيلسي في مباراة اليوم كلًا من: "روبرت سانشيز، بين تشيلول، ليسلي أوجوتشوكا، كارني تشوكوميكا، ويسلي فوفانا، ريس جيمس، تريفوه تشالوبا".


فيما يقود هجوم تشيلسي في مباراة اليوم كلًا من نيكولاس جاكسون، وميخايلو مودريك، وكول بالمر.


وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة شيفيلد يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: آكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، بنوا بادياشيلي، ليفي كولويل.

وسط الملعب: كونور كالاجير، موسيس كايسيدو، كول بالمر.


الهجوم: رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "بيرجستروم، بيتينيلي، جيلكيستر، جوستو، ماتسين، إنزو فيرنانديز، ماتوس، كريستوفر نكوكو، أرماندو بورخا".

ويسعى تشيلسي لاستعادة الانتصارات بعد تلقيه خسارتين في مباراتي الجولتين الماضيتين بالدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون على الترتيب، وكذلك استعادة توازن الفريق من أجل مواصلة حصد النقاط والتقدم في جدول الترتيب، بينما يتطلع شيفيلد يونايتد لخطف انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز في مباراة الجولة الماضية على حساب برينتفورد ورفع الروح المعنوية للفريق والتشبث بآخر بكل فرصة ممكنة لبقاء الفريق في البريميرليج.

ويحتل تشيلسي المركز الـ12 في جدول ترتيب الانجليزي برصيد 19 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الـ20 والأخير بـ8 نقاط.

ماوريسيو بوكتينيو تشيلسى شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيل تشيلسي

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