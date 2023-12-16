السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدير رابطة الدورى السعودى: لا نريد فرض المزيد من الضغوط على صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم برابطة الدوري السعودي، أنه من غير المرجح رحيل النجم المصري محمد صلاح، عن صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي، وانضمامه إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان محمد صلاح، مرشحًا للانضمام إلى فريق الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة «الريدز» رفضت تمامًا التخلي عن خدماته، بعد أن قدم «العميد» عرضًا خياليًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لضم النجم المصري.

لكن في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»، استبعد مايكل إيمينالو إجراء محاولة ثانية لضم صلاح، في «الميركاتو» الشتوي في أعقاب المحاولة الأولى التي أجريت في الصيف الماضي.

وقال إيمينالو: "محمد صلاح، مثل ليونيل ميسي، كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين، هؤلاء هم اللاعبون الذين عندما يكون هناك شعور بأنهم متاحون لهم، نحن على استعداد للاستماع إليهم".

وأضاف: "لكننا نتفهم أيضًا أن صلاح سعيد بالمكان الذي يتواجد فيه حاليًا وهو ليفربول. نحن نحترم ذلك كثيرًا ولا نريد أن نبدو وكأننا نمارس أي ضغط عليه".

وواصل إيمينالو حديثه: "لكن إذا كان هناك أي اهتمام بفعل شيء ما، فإن محمد صلاح هو اللاعب الذي تريده في الدوري الخاص بك".

وتابع: "نحن نحترم ليفربول وفي هذا السيناريو، لن تأتي مبادرة القيام بأي شيء من جانبنا. يجب أن تكون هناك مصلحة موحدة من جميع الأطراف المعنية".

واختتم إيمينالو حديثه قائلًا: "إذا كان محمد صلاح متاحًا، ولديه اهتمام بالقدوم وكل شيء على ما يرام، سأكون سعيدًا للغاية".

مايكل إيمينالو رابطة الدوري السعودي محمد صلاح ليفربول الإنجليزي دوري روشن السعودي الاتحاد السعودي

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