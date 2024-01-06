نيوكاسل يهزم سندرلاند بثلاثية فى كأس الاتحاد الإنجليزى

انتصر فريق نيوكاسل يونايتد على مضيفه سندرلاند في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي من جانب واحد وهو فريق نيوكاسل ولكن الأداء الهجومي كان ضعيفًا أيضًا.

وسجل دانيل بالارد، لاعب سندرلاند، هدف التقدم لفريق نيوكاسل بالخطأ في مرماه.

وسدد لاعبو نيوكاسل كرتين على المرمى من 6 محاولات في الشوط الأول وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد لاعبو فريق سندرلاند أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة.

واستحوذ نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 72% مقابل 28%.

واستمر استحواذ نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.



وأضاف ألكساندر إيزاك الهدف الثاني لفريق نيوكاسل في الدقيقة 46.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين لتسجيل هدف تقليص الفارق لسندرلاند أو الهدف الثالث لفريق نيوكاسل.

وتحصل نيوكاسل على ركلة جزاء في الدقيقة 90 سجلها ألكساندر إيزاك.

وسدد لاعبو نيوكاسل 4 كرات على المرمى من 10 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق سندرلاند وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق سندرلاند.