السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب لايبزيج يعلن رحيل فيرنر لتوتنهام معارًا

تيمو فيرنر
تيمو فيرنر

أعلن ماركو روزه، المدير الفني لفريق ريد بول لايبزيج الألماني، رحيل لاعبه تيمو فيرنر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال روزه في تصريحات صحفية: "فيرنر يريد الرحيل معارًا، نحن نتمنى له كل التوفيق".

ومنذ بداية الموسم، شارك فيرنر في 14 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وأضاف: "إنه يريد اللعب ويريد الذهاب ليورو 2024، ونتمنى له الحظ الجيد".

وارتبط اسم فيرنر بالرحيل إلى فريق توتنهام هوتسبير خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية صباح اليوم.


تيمو فيرنر بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ستينهالد وانتقل لشباب شتوتجارت في صيف 2002، ثم تدرح في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2013، وقضى 3 مواسم مع النادي ثم انضم لنادي ريد بول لايبزج في صيف 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن ينتقل لتشيلسي ثم عاد للايبزيج بعد عامين.

وسبق أن لعب تيمو فيرنر بالدوري الانجليزي لفريق تشيلسي في الفترة بين صيف 2020 وصيف 2022، وشارك بقميص النادي اللندني في 89 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 21 لزملائه، وتوج مع النادي بدوري أبطال أوروبا.

 

ماركو روزه لايبزيج تيمو فيرنر الانتقالات الشتوية توتنهام

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