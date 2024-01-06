تيمو فيرنر يقترب من الانتقال إلى توتنهام على سبيل الإعارة

أشارت تقارير صحفية اليوم، أن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني قريب من العودة للدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة “سكاي ألمانيا” إن فيرنر قريب من الانتقال لصفوف توتنهام على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

وشارك صاحب الـ 27 عامًا مع لايبزيج في 14 لقاء هذا الموسم سجل هدفين وصنع هدف وحيد.

تيمو فيرنر بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ستينهالد وانتقل لشباب شتوتجارت في صيف 2002، ثم تدرح في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2013، وقضى 3 مواسم مع النادي ثم انضم لنادي ريد بول لايبزج في صيف 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن ينتقل لتشيلسي ثم عاد للايبزيج بعد عامين.

وسبق أن لعب تيمو فيرنر بالدوري الانجليزي لفريق تشيلسي في الفترة بين صيف 2020 وصيف 2022، وشارك بقميص النادي اللندني في 89 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 21 لزملائه، وتوج مع النادي بدوري أبطال أوروبا.