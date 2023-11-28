مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع تيمو فيرنر في يناير 2024

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الانجليزي التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في تدعيم خط هجومه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والتعاقد مع مهاجم لرفع العبء عن راسموس هويلوند، مهاجم الفريق.

وتعاقدت إدارة مانشستر يونايتد مع هويلوند خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 15 مباراة وسجل 5 أهداف.

وأفادت صحيفة مترو الانجليزية، أن إريك تين هاج يرغب في تكرار تعاقده مع ووت فيجورست في الشتاء الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

فيما أفادت شبكة سكاي ألمانيا أن مانشستر يونايتد استفسر من إدارة لايبزيج عن إمكانية ضم فيرنر لصفوفه.

وسبق لتيمو فيرنر أن لعب في الدوري الانجليزي لفريق تشيلسي في الفترة بين صيف 2020 وصيف 2022.

وشارك بقميص النادي الانجليزي في 89 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 21 لزملائه، وتوج مع النادي بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ فيرنر مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ستينهالد وانتقل لشباب شتوتجارت في صيف 2002، ثم تدرح في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2013، وقضى 3 مواسم مع النادي ثم انضم لنادي ريد بول لايبزج في صيف 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن ينتقل لتشيلسي ثم عاد للايبزيج بعد عامين.

ولعب فيرنر 466 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 208 هدفًا وصنع 91 لزملائه.