تقرير: أنشيلوتي رفض عرضًا لخلافة إريك تين هاج بمانشستر يونايتد

أفاد تقرير صحفي أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضًا لتدريب أحد الأندية الإنجليزية.

ويتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد من صيف 2021 ويربطه عقد بالنادي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا كوبي، فإن أنشيلوتي تلقى عرضًا من نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لتولي منصب المدير الفني الفريق بدلًا من الهولندي إريك تين هاج.

وتحوم الشكوك حول اقتراب إريك تين هاج من الرحيل عن منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد خاصة في ظل تذبذب نتائج الفريق بالإضافة إلى أزماته مع عدد من اللاعبين وآخرها مع جادون سانشو، والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من أولد ترافورد بأمر من تين هاج.

وأشارت الإذاعة إلى أن أنشيلوتي أكد على رغبته في البقاء مع ريال مدريد وتمديد فترته مع الفريق.

وسبق أن تولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في الفترة بين يوليو 2013 ومايو 2015، قبل أن يرحل ويتولى تدريب بايرن ميونخ ثم نابولي وإيفرتون قبل العودة لريال مدريد في صيف 2021.

مسيرة أنشيلوتي

وبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية في صيف 1992 كمدربًا مساعدًا لمنتخب إيطاليا وظل في منصبه 3 سنوات قبل أن ينتقل لتولي تدريب نادي ريجينا الذي قاده سنة واحدة ثم رحل إلى بارما وقضى معهم سنتين من صيف 1996 وحت صيف 1998، ثم تولى تدريب يوفنتوس من فبراير 1999 وحتى صيف 2001، ثم قاد ميلان لمدة 8 سنوات وبعدها تولى تدريب تشيلسي في صيف 2009 ورحل بعد عامين ليتولى تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2012 حتى يونيو 2013 قبل أن يقود ريال مدريد بين يوليو 2013 وحتى مايو 2015، وبعد رحيله عن ريال مدريد تولى تدريب بايرن ميونخ في الفترة بين صيف 2016 وحتى سبتمبر 2017، ثم تولى نابولي في يوليو 2018 ورحل عن الفريق في ديسمبر 2019 ليتولى تدريب إيفرتون في نفس الشهر وحتى يونيو 2021 قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد للولاية الثانية.