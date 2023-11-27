أنشيلوتي يرغب في إقناع إدارة ريال مدريد بضم كيبا نهائيًا

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من استمرار الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا ضمن صفوف الفريق.



أريزابالاجا يحرس مرمى ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، بعدما انضم لصفوف الفريق معارًا من نادي تشيلسي حتى نهاية الموسم بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فإن كارلو أنشيلوتي يرغب في إقناع إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع أريزابالاجا في نهاية الموسم، ليصبح الحارس الثاني بعد كورتوا.

ويعاني كورتوا من قطع في الرباط الصليبي تعرض له أثناء مشاركته في مران ريال مدريد أثناء الاستعداد لانطلاق الموسم الجاري.

وأكد أنشيلوتي في وقت سابق، أنه سيشرك كيبا بمجرد استعادة لياقته البدنية.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يرغب في منح كيبا دور الرجل الثاني خلف تيبو كورتوا بمجرد عودة الأخير من الإصابة، خاصة أن الحارس الأوكراني أندريه لونين بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وسبق أن أفادت صحيفة "صن" الإنجليزية، بأن إدارة ريال مدريد تستعد من أجل التفاوض مع تشيلسي لضم كيبا بشكل نهائي، مشيرة إلى أن إدارة النادي الانجليزي حددت 17.5 مليون جنيه استرليني لضم كيبا.

وبدأ كيبا أريزابالاجا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بلباو وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يرحل لنادي باسكونيا في يناير 2012، وعاد في مطلع عام 2013 لصفوف فريق أتلتك بلباو وأعير منه لنادي بونفيرادينا في يناير 2015 ولمدة 6 أشهر ثم أعير لنادي بلد الوليد في صيف 2015 لمدة عام وعاد في صيف 2016، وقضى موسمين مع النادي ثم انتقل لتشيلسي في صيف 2018 ولعب مع الفريق 5 مواسم قبل الانتقال معارًا لريال مدريد.

ومثل كيبا المنتخب الإسباني في المراحل العمرية تحت 18، 19، 21 عامًا ثم انضم للمنتخب الأول وشارك في أولى مبارياته بقميص لا روخا في 11 نوفمبر 2017 وكانت ودية ضد كوستاريكا وانتهت بفوز إسبانيا بخمسة أهداف دون رد.