الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي يرغب في إقناع إدارة ريال مدريد بضم كيبا نهائيًا

كيبا
كيبا

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من استمرار الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا ضمن صفوف الفريق.


أريزابالاجا يحرس مرمى ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، بعدما انضم لصفوف الفريق معارًا من نادي تشيلسي حتى نهاية الموسم بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فإن كارلو أنشيلوتي يرغب في إقناع إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع أريزابالاجا في نهاية الموسم، ليصبح الحارس الثاني بعد كورتوا.

ويعاني كورتوا من قطع في الرباط الصليبي تعرض له أثناء مشاركته في مران ريال مدريد أثناء الاستعداد لانطلاق الموسم الجاري.

وأكد أنشيلوتي في وقت سابق، أنه سيشرك كيبا بمجرد استعادة لياقته البدنية.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يرغب في منح كيبا دور الرجل الثاني خلف تيبو كورتوا بمجرد عودة الأخير من الإصابة، خاصة أن الحارس الأوكراني أندريه لونين بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وسبق أن أفادت صحيفة "صن" الإنجليزية، بأن إدارة ريال مدريد تستعد من أجل التفاوض مع تشيلسي لضم كيبا بشكل نهائي، مشيرة إلى أن إدارة النادي الانجليزي حددت 17.5 مليون جنيه استرليني لضم كيبا.

وبدأ كيبا أريزابالاجا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بلباو وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يرحل لنادي باسكونيا في يناير 2012، وعاد في مطلع عام 2013 لصفوف فريق أتلتك بلباو وأعير منه لنادي بونفيرادينا في يناير 2015 ولمدة 6 أشهر ثم أعير لنادي بلد الوليد في صيف 2015 لمدة عام وعاد في صيف 2016، وقضى موسمين مع النادي ثم انتقل لتشيلسي في صيف 2018 ولعب مع الفريق 5 مواسم قبل الانتقال معارًا لريال مدريد.

ومثل كيبا المنتخب الإسباني في المراحل العمرية تحت 18، 19، 21 عامًا ثم انضم للمنتخب الأول وشارك في أولى مبارياته بقميص لا روخا في 11 نوفمبر 2017 وكانت ودية ضد كوستاريكا وانتهت بفوز إسبانيا بخمسة أهداف دون رد.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد كيبا أريزابالاجا الدوري الإسباني موسم 2023 2024 الليجا

مواد متعلقة

"قد التحدى".. رسالة جماهير الأهلى للعامرى فاروق بمباراة ميدياما

آرسنال يهزم برينتفورد.. ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

بروسيا دورتموند يهزم بوروسيا مونشنجلادباخ برباعية في الدوري الألماني

الدوري الإنجليزي: وست هام يسقط بيرنلي بالدقائق الأخيرة.. وبرايتون ينتصر على نوتنجهام

نيوكاسل يضرب تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. تعادل إيجابي بين تشيلسي ونيوكاسل بالشوط الأول

برشلونة يتعادل مع رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

"صعيدى فى الجامعة الأمريكية" أولى مشاركاته الفنية.. محطات فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

نيوزويك: الولايات المتحدة تخشى من تبعات هزيمة روسيا فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟