تقرير: ريال مدريد يستعد للتحرك لضم كيبا نهائياً

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تستعد للتحرك من أجل شراء كيبا أريزا بالاجا، حارس فريق تشيلسي الإنجليزي.

كيبا يلعب حاليًا ضمن صفوف فريق ريال مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري، ولا يتضمن عقد إعارة اللاعب شرطًا للشراء في نهاية فترة الإعارة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الانجليزية، فإن إدارة ريال مدريد تستعد للتفاوض مع تشيلسي من أجل شراء كيبا بشكل نهائي وضمه لصفوف الفريق.

وشارك كيبا في 12 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري، وتلقت شباكه 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

وأفادت صن أن إدارة ريال مدريد حددت 17.5 مليون جنيه استرليني من أجل شراء كيبا من تشيلسي، ولن ترفع هذا المبلغ.

يُذكر أن كيبا كان قريبًا من الانتقال لـ ريال مدريد عام 2018، لكن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق آنذاك رفض التعاقد معه.

وبدأ كيبا أريزابالاجا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بلباو وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يرحل لنادي باسكونيا في يناير 2012، وعاد في مطلع عام 2013 لصفوف فريق أتلتك بلباو وأعير منه لنادي بونفيرادينا في يناير 2015 ولمدة 6 أشهر ثم أعير لنادي بلد الوليد في صيف 2015 لمدة عام وعاد في صيف 2016 وقضى موسمين مع النادي ثم انتقل لتشيلسي في صيف 2018 ولعب مع الفريق 5 مواسم قبل الانتقال معارًا لريال مدريد.

ومثل كيبا المنتخب الإسباني في المراحل العمرية تحت 18، 19، 21 عامًا ثم انضم للمنتخب الأول وشارك في أولى مبارياته بقميص لا روخا في 11 نوفمبر 2017 وكانت ودية ضد كوستاريكا وانتهت بفوز إسبانيا بخمسة أهداف دون رد.