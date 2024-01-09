الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

بطولات مصر فى كان "4".. الجوهرى يقود الفراعنة للقب الرابع 1998

منتخب مصر الفائز
منتخب مصر الفائز ببطلة الأمم الإفريقية 1998

منذ انطلاق بطولات كأس الأمم الإفريقية عام 1957، فإن معظم الأرقام القياسية، مسجلة باسم منتخب مصر، باعتباره الأكثر مشاركة وفوزًا باللقب برصيد سبع بطولات يلقي عليهم "الدستور" الضوء في الحلقات التالية.

شارك منتخب مصر بقيادة الراحل محمود الجوهري في بطولة الأمم الأفريقية الحادية والعشرين  التي أقيمت في بوركينا فاسو خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير عام 1998، وتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات زامبيا والمغرب وموزمبيق.

مصر تفوز على موزمبيق بهدفين

في العاشر من فبراير 1998 خاض منتخب مصر مباراته الأولى أمام موزمبيق باستاد أومني سبورت بمدينة بوبو ديولاسو وأدارها الحكم الغيني مامادو كمارا، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما حسام حسن في الدقيقتين 14 و44.

مثل منتخب مصر أمام موزمبيق: نادر السيد وسمير كمونة ومدحت عبد الهادي ومحمد يوسف وياسر رضوان وياسر ريان "عبد الظاهر السقا ق 71" وأحمد حسن وهاني رمزي وعبد الستار صبري "طارق مصطفى 56" وحازم إمام "وليد عبد اللطيف ق 78"، وحسام حسن.

المنتخب يهزم زامبيا برباعية 

المباراة الثانية كانت أمام منتخب زامبيا يوم 13 فبراير بملعب أومني سبورت وأدارها الحكم الدانماركي كيم ميلتون نيلسين وانتهت بفوز منتخب مصر بأربعة أهداف نظيفة سجلها حسام حسن "هاتريك" في الدقائق 34 و55 و70 وياسر رضوان في الدقيقة 80.

مثل منتخب مصر أمام زامبيا: نادر السيد وسمير كمونة ومدحت عبد الهادي "سامي الشيشيني ق 65" ومحمد يوسف "عبد الظاهر السقا ق 48" وياسر رضوان ومحمد عمارة وأحمد حسن وهاني رمزي وعبد الستار صبري وحازم إمام "أسامة نبيه ق 80" وحسام حسن.

مباراة مصر وزامبيا عام 1998

الهزيمة الوحيدة أمام المغرب 

يوم 17 فبراير التقى منتخب مصر نظيره المغربي في الملعب البلدي بمدينة واجادوجو وأدار المباراة الحكم الدانماركي كيم ميلتون نيلسين وانتهت بفوز المغرب بهدف سجله مصطفى حاجي في الدقيقة 90، ليحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة بعد أن نال الهزيمة الوحيدة له في البطولة.

مثل منتخب مصر أمام المغرب: نادر السيد وهاني رمزي وعبد الظاهر السقا ومدحت عبد الهادي وياسر رضوان ومحمد عمارة وطارق مصطفي " أسامة نبيه" وسامي الشيشيني وعبد الستار صبري "ياسر ريان" وحازم إمام "محمد يوسف" وحسام حسن.

في الدور ربع النهائي كانت المواجهة أمام منتخب كوت ديفوار يوم 21 فبراير في الملعب البلدي بمدينة واجادوجو وأدار المباراة الحكم الجنوب إفريقي يان ماكلويد وانتهت بالتعادل السلبي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح 5-4 وسجل لمصر في ركلات الترجيح هاني رمزي وياسر رضوان وسمير كمونة وطارق مصطفى وحازم إمام وسجل لكوت ديفوار سيريل ديبري وتشيرسواه جويل وإبراهيم باكايوكو وأحمد أوتار بينما أخفق إبراهيم ديوماندي.

مثل منتخب مصر أمام كوت ديفوار: نادر السيد وهاني رمزي وسمير كمونة وعبد الظاهر السقا وياسر رضوان ومحمد عمارة "طارق مصطفى ق 119" وأحمد حسن وسامي الشيشيني "أسامة نبيه 65" وعبد الستار صبري "ياسر ريان  ق 91" وحازم إمام وحسام حسن.

تخطي أصحاب الأرض في نصف النهائي

يوم 25 فبراير 1998 التقى منتخب مصر ونظيره منتخب بوركينا فاسو صاحب الأرض في الدور نصف النهائي بملعب أومني سبورت وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما حسام حسن في الدقيقتين 41 و70.

مثل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو: نادر السيد وياسر رضوان وسمير كمونة ومدحت عبد الهادي ومحمد عمارة وأحمد حسن وأسامة نبيه "ياسر ريان ق 82" وهاني رمزي وطارق مصطفى وحازم إمام وحسام حسن.

مباراة مصر وبوركينا فاسو عام 1998 

حسام حسن يتوج بلقب الهداف 

أقيمت المباراة النهائية  بين مصر وجنوب أفريقيا  يوم 28 فبراير بإستاد 4 أغسطس في مدينة واجادوجو وأدارها الحكم المغربي سعيد بلقولة وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد حسن وحازم إمام في الدقيقتين 4 و12 ليتوج منتخب مصر باللقب الرابع ويفوز حسام حسن بلقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف بالتساوي مع الجنوب أفريقي بيندكت ماكارثي.

مثل منتخب مصر في المباراة النهائية: نادر السيد وسمير كمونة ومدحت عبد الهادي وعبدالظاهر السقا وياسر رضوان ومحمد عمارة وأحمد حسن وهاني رمزي وطارق مصطفى "أسامة نبيه ق 78" وحازم إمام "عبدالستار صبري ق 55" وحسام حسن.

المباراة النهائية عام 1998
بطولة الأمم الإفريقية منتخب مصر محمود الجوهري حسام حسن احمد حسن

مواد متعلقة

بطولات مصر فى كان (3).. الفراعنة يحصدون اللقب الثالث بعد غياب 27 عامًا

بطولات مصر في الكان (1).. هدف أسطوري لعصام بهيج يهدي الفراعنة اللقب الثاني عام 1959

بطولات مصر في الكان "1".. أول لقب 1957 وسوبر هاتريك الديبة الحدث الأهم

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

"حقنة غامضة" تنهي حياة عامل.. وزوجته تطالب بالقصاص

ردًا على اغتيال العارورى.. "حزب الله" يستهدف مقر قيادة الشمال بجيش الاحتلال

"حفلة تعذيب وطعام مسمم".. أب يقتل زوجته وابنته في الأقصر

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان