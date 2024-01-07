بطولات مصر فى كان (3).. الفراعنة يحصدون اللقب الثالث بعد غياب 27 عامًا

منذ انطلاق بطولات كأس الأمم الإفريقية عام 1957، فإن معظم الأرقام القياسية، مسجلة باسم منتخب مصر، باعتباره الأكثر مشاركة وفوزًا باللقب برصيد سبع بطولات يلقي عليهم "الدستور" الضوء في الحلقات التالية.

بعد غياب 27 عامًا نجح منتخب مصر في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية الخامسة عشرة التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 7 إلى 21 مارس عام 1986 بمشاركة 8 منتخبات.

هزيمة مفاجئة أمام السنغال في الافتتاح

يوم 7 مارس 1986 احتشد الآلاف داخل مدرجات ستاد القاهرة والملايين أمام شاشات التليفزيون لمتابعة مباراة الافتتاح بين مصر والسنغال، وكانت المفاجأة فوز منتخب السنغال بهدف سجله تيرنو يوم في الدقيقة 66 وأدار المباراة الحكم سيدني بيكون من مورشيوس.

مثل منتخب مصر: ثابت البطل وعلي شحاتة وأشرف قاسم ومحمد عمر وربيع ياسين وعلاء ميهوب ومجدي عبدالغني وناصر التليس "طارق يحيى" وطاهر أبوزيد "حسام حسن"وجمال عبدالحميد ومحمود الخطيب.

الخطيب وكابتن السنغال قبل مباراة الافتتاح

فوز على كوت ديفوار وموزمبيق

بعد الهزيمة أمام السنغال لم يعد هناك بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز على كوت ديفوار وموزمبيق للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وكان الاختبار الصعب في مباراة كوت ديفوار يوم 10 مارس 1986 التي أدارها الحكم كالومبو من مالاوي وتأخر تسجيل الأهداف واحترقت الأعصاب حتى نجح شوقي غريب في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 72 وأضاف جمال عبدالحميد الهدف الثاني في الدقيقة 84.

مثل منتخب مصر أمام كوت ديفوار: ثابت البطل وعلي شحاتة ومحمد عمر "شوقي غريب" وحمادة صدقي وربيع ياسين وأشرف قاسم ومجدي عبدالغني وجمال عبدالحميد ومصطفى عبده ومحمود الخطيب وطارق يحيى "طاهر أبوزيد ق 46".

ويوم 13 مارس 1986 حقق منتخب مصر فوزًا سهلًا على منتخب موزمبيق بهدفين مبكرين سجلهما طاهر أبوزيد في الدقيقتين 13 و15 في المباراة التي أدارها الحكم التنزاني حفيظ علي طاهر ليتأهل الفراعنة لنصف النهائي.

مثل منتخب مصر أمام موزمبيق: ثابت البطل وعلي شحاتة ومحمد عمر وحمادة صدقي وربيع ياسين ومجدي عبدالغني "أشرف قاسم ق 10" وجمال عبدالحميد ومصطفى عبده ومحمود الخطيب وطاهر أبوزيد "طارق يحيى".

مباراة مصر وموزمبيق

إنهاء العقدة المغربية

يوم 17 مارس 1986 كانت مباراة مصر والمغرب في الدور نصف النهائي باستاد القاهرة وأدارها الحكم الإثيوبي تيسفاي وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدف سجله طاهر أبوزيد بتسديدة صاروخية من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80 ليحطم عقدة المغرب التي عانى منها الفراعنة سنوات طويلة.

مثل منتخب مصرأمام المغرب: ثابت البطل وعلي شحاتة ومحمد عمر وحمادة صدقي وربيع ياسين وأشرف قاسم ومجدي عبدالغني وجمال عبدالحميد ومصطفى عبده ومحمود الخطيب "طارق يحيى ق 46" وطاهر أبوزيد.

فوز بركلات الترجيح في النهائي

المباراة النهائية بين مصر والكاميرون أقيمت باستاد القاهرة يوم 21 مارس وأدارها الحكم التونسي علي بن ناصر وجاءت حماسية، تألق خلالها الحارسان ثابت البطل وتوماس نوكونو وانتهت بالتعادل السلبي الذي استمر أيضًا في الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

في ركلات الترجيح سجل طارق يحيى من الركلة الأولى عندما سدد الكرة على يمين نوكونو الذي اتجه يسارًا وسجل مفيدي للكاميرون، وفي الركلة الثانية سجل مجدي عبدالغني وكوندي، وفي الركلة الثالثة نجح نوكونو في التصدي للكرة التي سددها مصطفى عبده، كما نجح ثابت البطل في التصدي للكرة التي سددها مبيدا.

في الركلة الرابعة سجل علاء ميهوب وروجيه ميلا، وفي الركلة الخامسة سجل علي شحاتة وأودو ليمتد الماراثون ويسجل أشرف قاسم من الركلة السادسة، بينما سدد كانا بيك الكرة بجوار القائم الأيسر ليفوز منتخب مصر 5-4 ويتوج باللقب للمرة الثالثة.

مثل منتخب مصر أمام الكاميرون: ثابت البطل وعلي شحاتة ومحمد عمر "علاء ميهوب ق 57" وحمادة صدقي وربيع ياسين وأشرف قاسم ومجدي عبدالغني وجمال عبدالحميد ومصطفى عبده ومحمود الخطيب وطاهر أبوزيد "طارق يحيى ق 110".