بطولات مصر في الكان "1".. أول لقب 1957 وسوبر هاتريك الديبة الحدث الأهم

الأرقام القياسية في بطولات الأمم الإفريقية منذ بدايتها عام 1957 معظمها مسجل باسم منتخب مصر فهو الأكثر مشاركة وفوزا باللقب برصيد سبع بطولات يلقي عليهم "الدستور" الضوء في الحلقات التالية..

اللقب الأول عام 1957

يعود تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " لاقتراح أطلقه الدكتور عبد الحليم محمد من السودان والمصري عبد العزيز سالم ومحمد لطيف ويوسف محمد والسودانيون عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد والجنوب أفريقي وليام فيل حيث تدارسوا إمكانية إنشاء اتحاد إقليمي وإقامة بطولة تجمع شعوب القارة الإفريقية وتم هذا الاجتماع في مدينة لشبونة بالبرتغال في يونيو عام 1956.

وفع عام 1957 تم تأسيس الاتحاد الإفريقي وشارك في تأسيسه أربعة دول هي مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وفي نفس العام أقيمت بطولة الأمم الإفريقية لأول مرة بمشاركة منتخبات مصر والسودان وإثيوبيا وتم استبعاد جنوب إفريقيا التي كانت تمارس سياسة التفرقة العنصرية.

أقيمت بطولة الأمم الإفريقية الأولى بالسودان في الفترة من 10 إلى 16 فبراير 1957 وكان من الطبيعي أن تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لكن ما حدث أن أجريت قرعة بين المنتخبات الثلاثة لتحديد من يصل للمباراة النهائية دون لعب وفازت إثيوبيا والتقى منتخبا مصر والسودان يوم 10 فبراير 1957 باستاد الخرطوم وأدار المباراة الحكم الإثيوبي جاديو وانتهت بفوز منتخب مصر 2-1 وسجل رأفت عطية الهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء ليكون صاحب أول هدف في تاريخ بطولات الأمم الإفريقية، وفي الشوط الثاني سجل صديق منزول هدف التعادل للسودان في الدقيقة 58 ثم سجل محمد دياب العطار "الديبة" هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 72.

منتخب مصر بطل أفريقيا 1957

الديبة سوبر هاتريك النهائي

أقيمت المباراة النهائية بين منتخبي مصر وإثيوبيا يوم 16 فبراير 1957 وأدارها الحكم السوداني محمد يوسف وتقدم منتخب مصر منتخب مصر بهدفين سجلهما الديبة في الدقيقتين الثانية والسابعة.

وفي الشوط الثاني نجح الديبة في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 ليصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ البطولة وقبل نهاية المباراة سجل الديبة الهدف الرابع ليكون أول لاعب يحقق لقي "سوبر هاتريك" ليبقي اللاعب الوحيد الذي سجل أربعة أهداف في المباراة النهائية عبر تاريخ البطولة.

مثل منتخب مصر في المباراة النهائية: براسكوس ونور الدالي وحنفي بسطان ومسعد داوود ورفعت الفناجيلي ورأفت عطية وسمير قطب وإبراهيم توفيق والديبة وعلاء الحامولي وحمدي عبدالفتاح.

إضافة للاعبين الذين شاركوا في المباراة النهائية ضمت قائمة مصر في البطولة كلًا من: علي بكر وعبدالجليل حميدة وعبدالوهاب سليم ومحمد الزنجيري وطارق سليم وداوود سليمان وعبدالقادر السيد وعوض عبدالرحمن وحلمي أبوالمعاطي وحمزة عبدالمولى وحسن آدم.