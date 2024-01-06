السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بطولات مصر في الكان (1).. هدف أسطوري لعصام بهيج يهدي الفراعنة اللقب الثاني عام 1959

منتخب مصر الفائز
منتخب مصر الفائز ببطولة أفريقيا عام 1959

الأرقام القياسية في بطولات الأمم الإفريقية منذ بدايتها عام 1957 معظمها مسجل باسم منتخب مصر فهو الأكثر مشاركة وفوزا باللقب برصيد سبع بطولات يلقي عليهم "الدستور" الضوء في الحلقات التالية..

استضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية الثانية في الفترة من 22 إلى 29 مايو عام 1959 بمشاركة نفس المنتخبات التي شاركت في البطولة الأولى وهي مصر والسودان وإثيوبيا وأقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

الجوهري " هاتريك " أمام إثيوبيا 

المباراة الأولى جمعت منتخبي منتخب مصر وإثيوبيا وانتهت بفوز الفراعنة بأربعة أهداف نظيفة سجلها محمود الجوهري ثلاثة أهداف " هاتريك " في الدقائق 29 و42 و73 وميمي الشربيني في الدقيقة 64 ليصبح الجوهري ثاني لاعب يحقق "هاتريك" في البطولة وفي المباراة الثانية ثم فازت السودان على إثيوبيا بهدف نظيف.

المباراة الثالثة أقيمت يوم 29 مايو عام 1959 بين منتخبي مصر والسودان وأقيمت بملعب الأهلي وأدارها اليوغوسلافي جويسباتيتش وكان التعادل يكفى منتخب مصر للفوز باللقب لتفوقه بفارق الأهداف على السودان.

وليلة المباراة تواجد على شفيق سكرتير المشير عبد الحكيم عامر وقتها في معسكر منتخب مصر بجامعة عين شمس وطلب جمع كل لاعبي الفريق وأبلغهم أنه حضر من السفارة السودانية حيث كان هناك حفل استقبال حضره المشير وكان جرس الهاتف في الحفل يرن كل 10 دقائق من السودان مبلغا السفير السوداني بأن أقواس النصر قد أقيمت في الخرطوم وأم درمان وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق لترتيبات الاحتفال بالمنتخب السوداني وهو عائد بكاس البطولة 

وأكد على شفيق أن المشير في حالة من التوتر والشد العصبي وأن الموقف حساس وأن المشير طلب منه أن يبلغهم رسالة بأنه غير مستعد لتحمل خسارة مصر لهذه المباراة بأي شكل وتحت أي ظروف وأشار على شفيق فجأة إلى عصام بهيج والذى كان وقتها نقيب في الجيش المصري وقال: أنت بالذات سأرميك في صحراء سيناء حيث الرمل تحتك والسماء فوقك وسأله عصام وهو يحاول تهدئة أعصابه من هول الصدمة:هذا في حال الهزيمة.. وماذا عن الفوز فرد على شفيق باسما: كلكم تعرفون المشير.. وتعرفون سخاءه.

مباراة مصر والسودان 

هدف عالمي لعصام بهيج في الوقت القاتل 

بدأت المباراة وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 13 بهدف سجله عصام بهيج من تمريرة حريرية لرفعت الفناجيلي وفي الشوط الثاني دانت السيطرة لمنتخب السودان ونجح صديق منزول في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 بعد الهدف واصل المنتخب السوداني هجومه لأن التعادل لم يكن في صالحه وتراجع منتخب مصر للدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة ومن إحداها سجل عصام بهيج هدف الفوز في الدقيقة 89 عندما انطلق محمود الجوهري في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية وفى نفس الوقت جري عصام بهيج صاحب بسرعة شديدة فى المكان الخالى بين قلبي دفاع المنتخب السودانى محاولا جعل الكرة أمامه ليكون فى الوضع الأمثل للتسديد لكنه فوجىء من شدة حماسه بأنه قد سبق الكرة بحيث أصبحت خلفه قليلا وبسرعة شديدة دار حول نفسه ليصبح ظهره ناحية المرمى السودانى  وبدون تفكير طار فى الهواء وسدد كرة خلفية مزدوجة ولا أروع سكنت شباك الحارس السوداني سمير محمد علي لتنهى المباراة بفوز منتخب مصر 2-1 وحصوله على اللقب للمرة الثانية.

مثل منتخب مصر في المباراة النهائية: عادل هيكل ويكن حسين وعلاء الحامولي وطارق سليم وميمي الشربيني ورفعت الفناجيلي وصالح سليم وشريف الفار وعصام بهيج ومحمود الجوهري وطه إسماعيل.

عصام بهيج
بطولات الأمم الإفريقية منتخب مصر عصام بهيج محمود الجوهري ميمي الشربيني

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