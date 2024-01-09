الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

رومينيجيه يدعو لإقامة حفل تأبين للأسطورة بيكنباور

فرانز بيكنباور
فرانز بيكنباور

دعا أسطورة بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه لإقامة حفل تأبين للأيقونة الراحل فرانز بيكنباور، لاعب ومدرب المنتخب الألماني السابق، في ملعب الفريق البافاري.

قال رومينيجه الذي تزامل مع بيكنباور في صفوف بايرن ميونخ وتولى لفترة منصب الرئيس التنفيذي للنادي "عالم كرة القدم بأكمله في حداد على صديقي فرانز، يجب أن يقيم بايرن ميونخ حفلا لتأبينه في الملعب والذي لم يكن ليوجد بدونه".

وأضافت صحيفة بيلد الألمانية أن رومينيجه تحدث مع أسطورة بايرن ميونخ أولي هونيس بشأن إقامة حفل التأبين في ملعب أليانز أرينا الذي يتسع لأكثر من 75 ألف متفرج.

من جانبه، اقترح بيرتي فوجتس نجم منتخب ألمانيا السابق فكرة أخرى لتكريم زميله الراحل فرانز بيكنباور، الذي فاز معه بلقب كأس العالم عام 1974.

ودعا فوجتس اتحاد الكرة الألماني لتسمية كأس ألمانيا باسم الأسطورة الراحل.

قال فوجتس عبر صحيفة راينيش بوست "من المهم ألا ينسى الجيل القادم من لاعبي كرة القدم اسم فرانز بيكنباور".

وكانت عائلة النجم الألماني أعلنت أمس الإثنين وفاة فرانز بيكنباور عن عمر يناهز 78 عاما.

كارل هاينز رومينيجه فرانز بيكنباور بايرن ميونخ وفاة بيكنباور المنتخب الألماني

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