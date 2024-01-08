وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية بيكنباور

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية، فرانز بيكنباور، أمس، عن عمر ناهز 78 عامًا، حسبما صرح أفراد أسرته لوكالة الأنباء الألمانية.

ودافع بيكنباور البالغ 77 عامًا عن قميص بايرن ميونخ منذ 1965 وحتى 1977، وسجل خلال هذه الفترة 44 هدفًا في 396 مباراة خاضها بقميص البافاري.

وتوج قيصر الكرة الألمانية بـ14 لقبا أبرزها 4 بطولات دوري ألماني ومثلهم فى الكأس و3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا وكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس والإنتركونينينتال.

وساهم بيكنباور على المستوى الدولى في فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 1974، وكأس الأمم الأوروبية عام 1972، ليتم تصنيف اللاعب الأسطورى أحد أعظم لاعبي كرة القدم في القرن العشرين، بجانب بيليه وكرويف ومارادونا.

وتوج بيكنباور بجائزة الكرة الذهبية مرتين جاءت المرة الأولى عام 1972 بحصوله، ثم كرر الإنجاز التاريخى عام 1976 برصيد 91 نقطة.

كما توج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني كمدرب عام 1990، ليصبح أحد 3 أفرد فقط في التاريخ توج بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب مع البرازيلي ماريو زاجالو والفرنسي ديدييه ديشامب، واعتزل بيكنباور اللعب في عام 1981 مع فريق هامبورج بعد تجربة قصيرة في الولايات المتحدة.