منتخب ألمانيا يتوج بكأس العالم للناشئين لأول مرة على حساب فرنسا

توج منتخب ألمانيا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة المقامة حاليا في إندونيسيا، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم السبت على نظيره الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 /3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 /2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الماكينات الألمانية بهدف سجله باريس برنر ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أضاف نوح درويش الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 50 وبعدها بثلاث دقائق رد سايمون بوابري بهدف لديوك فرنسا وتكفل ماتيس اموجو بتسجيل هدف التعادل القاتل قبل خمس دقائق من النهاية.

ولعب منتخب ألمانيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد وينرز أوساوي لحصوله على الإنذار الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم منتخب ألمانيا الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 /3.

ويعد هذا هو النهائي الثاني في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1985، الذي يجرى بين منتخبين أوروبيين، بعد نسخة عام 2017، التي جرت بالهند، حيث أقيمت المباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا آنذاك.

وحصد المنتخب الألماني اللقب للمرة الأولى في ثاني ظهور له في المباراة النهائية لمونديال الناشئين.

وتمثلت أبرز الإنجازات السابقة لمنتخب ألمانيا في كأس العالم للناشئين في الحصول على المركز الثاني بنسخة المسابقة عام 1985، عندما خسر صفر / 2 أمام نيجيريا في النهائي، علما بأن هذه هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها فريق (الماكينات) ضمن منتخبات المربع الذهبي.

وسبق للمنتخب الألماني الحصول على المركز الثالث عامي 2007 و2011، فيما نال المركز الرابع عام 1997.

وفي مشاركته الـ11 بمونديال الناشئين، صعد منتخب ألمانيا للأدوار الإقصائية في تلك النسخة، محققا العلامة الكاملة، بفوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة السادسة في الدور الأول.

وتغلب المنتخب الألماني 3 / 1 على نظيره المكسيكي في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات، قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها على نيوزيلندا بالجولة الثانية، ثم أنهى لقاءاته بالمجموعة بالفوز 3 / صفر على فنزويلا.

وفي دور الـ16، حقق المنتخب الألماني انتصارا مثيرا 3 / 2 على الولايات المتحدة، قبل أن يعبر عقبة منتخب إسبانيا في دور الثمانية بالتغلب عليه 1 / صفر بصعوبة بالغة.

وصعد منتخب ألمانيا للمباراة النهائية عقب فوزه المثير 4 / 2 على منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان عقب تعادلهما في الوقت الإضافي 3 / 3.

من جانبه، فشل المنتخب الفرنسي في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بالبطولة عام 2001 في ترينداد وتوباجو، عقب فوزه 3 / صفر على منتخب نيجيريا في النهائي الوحيد السابق، الذي خاضه منتخب (الديوك) في تاريخه بمونديال الناشئين.