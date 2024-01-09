تشافي يطلب تمديد عقد سيرجي روبرتو مع برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رغبته في تمديد عقد سيرجي روبرتو، لاعب الفريق، مشيدًا بجودة مستواه مع الفريق.

ويلعب روبرتو ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق الرديف في صيف 2013.

وقال تشافي في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس:"سأرشح للنادي تمديد عقد سيرجي روبرتو، إنه لاعب مهم وبإمكانه اللعب في أكثر من مركز".

ومن المقرر أن ينتهي عقد روبرتو مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف تشافي:"لا تحتاج إلى شرح الكثير له، إنه يعرف ماهو برشلونة، ومايمثله النادي إنه لاعب يتعرض لانتقاد كثير ولكنه يلعب دائمًا في مستو عالٍ، أنا سعيد بوجوده مع الفريق".

وبدأ سيرجي روبرتو مسيرته بفريق الشباب ببرشلونة وانضم له قادمًا من نادي جيمانستيك طركونة في شتاء 2006، وتم تصعيده لفريق تحت 16 عامًا في الصيف التالي، قبل أن يصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2007، وفريق تحت 19 عامًا في صيف 2009 ثم فريق الرديف في 2010، وبعد 3 سنوات انضم للفريق الأول لبرشلونة.

ولعب سيرجي روبرتو 359 مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة وسجل 19 هدفًا وصنع 41 لزملائه، كما شارك في 106 مباراة بقميص الرديف وسجل 7 أهداف وصنع 3.

كما يملك روبرتو سجلًا دوليًا بقميص المنتخب الإسباني في مختلف مراحله العمرية، وشارك في 11 مباراة مع المنتخب الأول وسجل هدفًا واحدًا.