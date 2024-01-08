عائلة مبابي ترد على أنباء اتفاقه مع ريال مدريد

كشفت عائلة كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة مفاوضات انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير نشره صباح اليوم، أن “مبابي” توصل لاتفاق مع مسئولي ريال مدريد للانضمام لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت عائلة مبابي في بيان عبر "راديو مونت كارلو" أنه لم تحدث مفاوضات حول مستقبل مبابي من الأساس، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي نوع من التأثير أن يملي توقيت مناقشة كيليان أو تفكيره أو قراره.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو من العام الجاري، أي أنه حاليًا يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.

كيليان مبابي بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم مع نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.