الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

عائلة مبابي ترد على أنباء اتفاقه مع ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت عائلة كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة مفاوضات انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير نشره صباح اليوم، أن “مبابي” توصل لاتفاق مع مسئولي ريال مدريد للانضمام لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت عائلة مبابي في بيان عبر "راديو مونت كارلو" أنه لم تحدث مفاوضات حول مستقبل مبابي من الأساس، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي نوع من التأثير أن يملي توقيت مناقشة كيليان أو تفكيره أو قراره.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو من العام الجاري، أي أنه حاليًا يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.

كيليان مبابي بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم مع نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد مبابي الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

هل يفكر بايدن فى إقالة وزير الدفاع أوستن؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية