الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

بلماضي: جاهزون لخوض "كان" وحققنا المراد من معسكر توجو

جمال بلماضي
جمال بلماضي

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري جاهزية لاعبيه لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023، والتي تنطلق السبت المقبل في كوت ديفوار، متوقعًا مستوى عال ومنافسة قوية.

ويختتم المنتخب الجزائري اليوم الثلاثاء، معسكره الإعدادي في توجو بمواجهة بورندي وديا، على أن يتوجه غدا الأربعاء إلى مدينة بواكي الإيفوارية التي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة.

وقال بلماضي، في تصريحات للتليفزيون الجزائري الرسمي: "الأجواء داخل الفريق جيدة، واللاعبون يركزون على العمل الذي قمنا به في معسكر توجو، ويستعدون للمنافسة المقبلة التي ندرك أنها ستكون قوية، يمكنني القول إننا جاهزون".

وأضاف: "وجدنا في معسكر توجو ما نسعى إليه مثل التعود على المناخ الذي يعد عاملا مهما، لأن 90% من لاعبينا قادمون من أوروبا حيث درجة الحرارة الآن ما بين 0 و5 درجات، وهذا يعني أننا سنكون أمام فارق يصل إلى 25 درجة".

وتابع: "نعلم أن مستوى البطولة في كوت ديفوار سيكون عاليا، لكن نحن أيضا لدينا الطموح، واللاعبون يريدون القيام بشيء كبير من أجل إسعاد الشعب الجزائري وهذه هي مهمتنا سنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الهدف".

ويتطلع المنتخب الجزائري لمحو خيبة الأمل في البطولة السابقة التي أقيمت بالكاميرون وشهدت خروجه من الدور الأول، بعدما توج باللقب في نسخة 2019 التي استضافتها مصر.

وسيبدأ محاربو الصحراء مشوارهم بمواجهة أنجولا يوم الإثنين المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، على أن يلاقي بوركينافاسو وموريتانيا يومي 20 و23 يناير المقبل، في الجولتين الثانية والثالثة.

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